РИАМО - 8 дек. Власти города планируют выделить из бюджета столицы деньги на проведение ремонтных работ в конноспортивном комплексе «Битца», на сегодняшний день он находится в плохом состоянии, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил конноспортивный комплекс «Битца». Он отметил, что «Битца» является самым крупным в Европе и самым известным в России центром конного спорта. Но, к сожалению, сегодня он находится в плохом состоянии. Основные сооружения КСК не ремонтировались с момента открытия в 1980 году.

«Первые работы были начаты в прошлом году, но их объем явно недостаточен. Здесь требуется не выборочный, а комплексный капитальный ремонт. Более того, интерес к занятиям конным спортом постоянно растет, поэтому надо расширять возможности «Битцы». Поэтому я поручаю разработать и реализовать проект комплексного развития конноспортивного комплекса», - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что никаких инвесторов на эту территорию власти города привлекать не будут.

«Все работы будут выполнены за счет городского бюджета, чтобы «Битца» и дальше оставалась общедоступным центром конного спорта и досуга для местных жителей», – отметил мэр.

КСК «Битца» расположен в Северном Чертанове рядом с Битцевским лесом по адресу: Балаклавский проспект, дом 33. Он был построен к Олимпиаде-80. Здесь прошли соревнования по конному спорту и современному пятиборью.

По своим масштабам – 47 гектаров территории – «Битца» является крупнейшей в Европе конноспортивной базой. Спорткомплекс располагает стадионом с травяным покрытием,двумя универсальными полями, 10 учебно-тренировочными полями, тремя крытыми манежами, конюшнями, ветклиникой и другими сооружениями.

Комплекс также используется для проведения иппотерапии для людей, страдающих ДЦП и другими заболеваниями, при которых показан контакт с лошадьми.

В 2017 году КСК «Битца» был передан в оперативное управление спортивной школе «Битца» Москомспорта. В настоящее время в учреждении конным спортом за счет бюджета занимаются 332 спортсмена.

В проекте комплексного развития КСК, в частности, рассматривается возможность строительства двух новых крытых манежей с гостевыми денниками (стойлами для лошадей), что позволит проводить в «Битце» более крупные всероссийские и международные соревнования.