РИАМО – 8 дек. Спецслужбы Великобритании планируют усилить давление на российских предпринимателей, которые якобы близки к правительству России, сообщает Газета.ru.

«По данным The Daily Telegraph, речь идет о шести российских бизнесменах», - отмечается в материале.

Британия намерена сузить российским предпринимателям «пространство для маневра».

Также глава МИ-6 Алекс Янгер заявил, что Британия не стремится дестабилизировать Россию.