РИАМО – 8 дек. Спецслужбы Великобритании планируют усилить давление на российских предпринимателей, которые якобы близки к правительству России, сообщает Газета.ru.
«По данным The Daily Telegraph, речь идет о шести российских бизнесменах», - отмечается в материале.
Британия намерена сузить российским предпринимателям «пространство для маневра».
Также глава МИ-6 Алекс Янгер заявил, что Британия не стремится дестабилизировать Россию.
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