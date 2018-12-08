РИАМО - 8 дек. Неизвестный украл автомобиль Mercedes стоимостью более 1 миллиона рублей на юге столицы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 7 декабря в 15:33 в службу «02» от юриста лизинговой компании поступило сообщение о краже машины по адресу: улица Сумская, дом 6, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 20:00 2 декабря до 15:30 7 декабря по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz G 500, принадлежащего компании», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».