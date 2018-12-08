РИАМО – 8 дек. Международный союз электросвязи (ITU) при ООН сообщил о том, что к концу 2018 года число интернет-пользователей впервые в истории человечества превысит половину населения Земли, сообщается на сайте kp.ru.

По оценкам организации, доступ в сеть будут иметь 3,9 миллиарда человек, а это 51,2% населения нашей планеты.

«Как отметил генсек ITU Хоулинь Чжао, это «важный шаг на пути к более широкому глобальному информационному обществу». Однако при этом он подчеркнул, что еще слишком много людей в мире не могут воспользоваться преимуществами цифровой экономики», - говорится в сообщении.

В настоящее время в развитых странах Интернетом пользуются 80,9% жителей, а в развивающихся – 45,3%.

Причем самый быстрый рост числа юзеров был зафиксирован в Африке: там процент интернет-пользователей увеличился с 2,1% в 2005 году до 24,4% в 2018 году.