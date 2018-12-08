РИАМО - 8 дек. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин не согласился с тем, что людям старше 45 лет в России сложно найти работу и подчеркнул роль специальных программы обучения граждан старшего возраста, сообщает РИА Новости.

На XVIII съезде партии «Единая Россия» руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила, что в стране людям старше 45 лет трудно найти работу, но у них есть энергия и время для того, чтобы эффективно трудиться.

«Нюта сказала, что невозможно найти работу после 45 лет. Я не могу с этим согласиться. Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы», - ответил Топилин.

Он подчеркнул, что в России с 2019 года на переобучение людей предпенсионного возраста выделяется 5 миллиардов рублей.