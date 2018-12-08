РИАМО - 8 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает число квот на рабочие места для иностранцев в стране в 2019 году, сообщает Газета.ru.

«Согласно постановлению премьера, в России в предстоящем году будет выделено 144 583 места для иностранных работников», - говорится в сообщении.

Данное число соответствует потребности рынка труда РФ в иностранной рабочей силе в 2019 году. Данная квота составляет 81% от потребности, определенной на текущий год.

Также распределение потребности по приоритетным профессиональным группам соответствует увеличению на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу.