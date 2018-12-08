РИАМО – 8 дек. На перекрестке Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна в столице произошла дорожная авария с участием автомобилей KIA и Лада, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«ДТП с участием автомобилей KIA и Лада произошло на перекрестке Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна, в аварии никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего столкновения выясняются.