РИАМО - 8 дек. С 9 утра 9 декабря в столице начнется снегопад, который будет идти весь день, температура днем ожидается от минус 7 до минус 2 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В ночь на воскресенье морозы в Москве окрепнут до минус 10 градусов, а с утра начнется снегопад (первые снежинки после 06:00-07:00, обложной снег – после 0:00-10:00), который продолжится весь день, благодаря чему сугробы с нынешних 14 сантиметров вырастут к исходу воскресенья до 17-19 сантиметров – а это климатические показатели снежного покрова в канун Нового года», - говорится в сообщении

Днем 9 декабря в столице потеплеет до комфортных минус 2- минус 7 градусов.

«Идеальные метеоусловия для прогулок на свежем воздухе и освоения лыжных трасс», - заключается на сайте.

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