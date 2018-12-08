РИАМО - 8 дек. Двое неизвестных напали на десятиклассника на юге столицы они брызнули из газового баллончика в ему лицо и отняли деньги, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 7 декабря в 19:30 в ОМВД от безработной женщины 1978 года рождения поступило сообщение о разбое по адресу: улица Малая Тульская, дом 2/1, корпус 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 15:15 по указанному адресу двое неизвестных брызнули из газового баллончика в лицо ее сыну 2002 года рождения, ученику десятого класса, открыто похитили у него 8 тысяч рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проверку по данному факту проводит следователь.