РИАМО - 8 дек. Неизвестный украл автомобиль Kia Sorento Prime стоимостью 2 миллиона рублей от дома в подмосковной Дубне, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«7 декабря в 10:20 в дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1980 года рождения, зарегистрированный и проживающий по адресу: Дубна, улица Парковая, дом 22, с заявлением о том, что с 20:50 6 декабря до 08:10 7 декабря от дома по вышеуказанному адресу неизвестный похитил его автомашину KIA Sorento Prime 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».