РИАМО - 8 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» в субботу отменили и задержали более 20 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задерживаются шесть рейсов. В «Домодедове» отменены 15 рейсов. В аэропорту «Шереметьево» задерживается один рейс.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в данной воздушной гавани отменен один рейс, и еще один задержан.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.