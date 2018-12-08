РИАМО – 8 дек. Пожарные не обнаружили возгорания на территории столичного Киевского вокзала, он работает штатно, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
«Поступило сообщение о задымлении на Киевском вокзале. Пожарные подразделения выезжали, проверили вокзал. Возгорание не обнаружили. Вокзал работал и продолжает работать в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что эвакуация людей на Киевском вокзале не проводилась.
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