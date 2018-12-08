РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Полиция Балашихи задержала местную жительницу, подозреваемую в краже сумки с денежными средствами, сумма ущерба составила свыше 23 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что в торговом зале одного из магазинов на шоссе Энтузиастов была похищена ее сумка с денежными средствами. Сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 54-летняя местная жительница по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.