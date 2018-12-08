РИАМО - 8 дек. В центре Москвы мужчина напал на женщину с ножом и пытался ее ограбить, сообщает РЕН ТВ.

«Инцидент произошел на пересечении улицы Куусинена и Хорошевского шоссе. Очевидцы описывают высокого мужчину, одетого в черную куртку», – говорится в сообщении.

В результате нападения пострадавшая женщина госпитализирована в реанимацию. Она находится в тяжелом состоянии, у нее диагностированы проникающие ранения тела.