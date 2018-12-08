РИАМО - 8 дек. Футбольный клуб «Енисей» выложил в свой Twitter видеоролик, в котором показывает, как выбирает форму для матча со столичным ЦСКА при помощи отбеливателя.
«Администратор и игрок «Енисея» экстренно решают вопрос игровой формы на матч с ЦСКА», – говорится в подписи к ролику.
На видео администратор и игрок красноярской команды выбирают между красной и синей формой, которые также являются цветами ЦСКА. Затем они решают вопрос при помощи увиденного отбеливателя. На матч с московской командой «Енисей» выйдет в белой форме, а ЦСКА – в красно-синей.
Игра между ЦСКА и «Енисеем» пройдет на столичном стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнется в 15:00 в субботу.
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Администратор и игрок «Енисея» экстренно решают вопрос игровой формы на матч с ЦСКА: https://t.co/CHNjslqviF#ЦСКАЕнисей pic.twitter.com/NpIPXcmxxV— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 8 декабря 2018 г.
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