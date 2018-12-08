РИАМО - 8 дек. Пожар произошел в строении в подмосковном Солнечногорске, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 00:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Солнечногорск, улица Стеклозаводская, дом №1.

«В 01:44 – ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 16 человек», – говорится в сообщении.