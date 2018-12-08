РИАМО - 8 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска мужчина сильно избил собутыльника в ходе ссоры в квартире, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Шестого декабря в 20:30 из своей квартиры в доме №4 по улице Серпуховской в микрорайоне Климовск Подольска с переломом ребра, ушибом левой почки, пневмотораксом бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Подольская ГКБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1974 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции житель Подольска 1987 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».