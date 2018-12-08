РИАМО - 8 дек. Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность организованной группы, которая похитила более 730 миллионов рублей у организации, осуществляющей управление авторскими правами на коллективной основе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«ГСУ и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве пресечена незаконная деятельность участников организованной группы, похитившей денежные средства общественной организации, осуществляющей управление авторскими правами на коллективной основе. По признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

Злоумышленники совершили противоправные действия на сумму свыше 730 миллионов рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов проведено 32 обыска в жилищах и организациях, по результатам которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Также допрошены более 20 человек.

Полицейские задержали бывших генерального директора, начальника департамента по распределению гонораров и заместителя генерального директора организации.

«Судом по ходатайству следователя в отношении бывшего руководителя общества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных задержанных – в виде домашнего ареста», – добавляется в материале.