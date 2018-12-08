РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. В микрорайоне Салтыковка в Балашихе 10 января 2019 года возобновят строительство жилого комплекса «Квартал Европа», состоящего из 11 домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Встреча по вопросу строительства жилого комплекса «Квартал Европа» прошла в МФЦ Балашихи. В ней приняли участие профильные службы администрации горокруга, представители компании-застройщика и участники долевого строительства.

«Мы заходим на строительство ЖК «Квартал Европа» 10 января 2019 года. Составили дорожную карту, все квартиры по нашему плану будут сданы в декабре 2019 года. У нас для этого есть и финансы, и сотрудники», – сказал вице-президент компании-застройщика «Гранель» Сафуат Азибаев.

Он добавил, что строительство объекта предыдущий застройщик «Элит Ком» начал в 2013 году, но не выполнил своих обязательств и ни один из домов не сдал в эксплуатацию. Тогда министерство строительного комплекса Московской области и администрация Балашихи предложили нового застройщика – компанию «Гранель».

Начальник отдела по работе с территориями управления по организации завершения строительства проблемных объектов министерства строительного комплекса Московской области Сергей Клязь отметил, что в январе следующего года будет запущен Интернет-сайт и телеграмм-канал для полного освещения событий на строительном объекте.

«Сегодня можем смело сказать, что проблема дольщиков решена. В этом событии немаловажную роль сыграла администрация. Она нашла этого инвестора, пойдя на ряд уступок. Город сделал все возможное, чтобы привлечь этого добросовестного, социально-ответственного застройщика», – пояснил Клязь.

По завершении строительства жилого комплекса «Квартал Европа» ключи от квартир получат около 700 человек.