РИАМО – 8 дек. Сотрудники полиции обнаружили брошенный автомобиль, который пропал с места парковки на Сухаревской площади в столице, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Поступала информация, что автомобиль, находившийся на Сухаревской площади, пропал с того места, где хозяин припарковал его. Автомобиль позже был обнаружен брошенным», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.