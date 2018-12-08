РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил гимназии №2 микрорайона Железнодорожный Балашихи сертификат на 100 тысяч рублей в честь 70-летия учреждения, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Мероприятие в честь 70-летия гимназии №2 прошло 7 декабря в актовом зале, где всем гостям показали выставку живописи работ учащихся.

«Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов поздравил ребят, занимающихся в гимназии, и педагогов с круглой датой и вручил директору учреждения Анне Ларькиной сертификат на 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Ларькина поблагодарила депутата за сотрудничество и сказала, что средства будут направлены на приобретение компьютерной техники.

«Мы гордимся одним из своих направлений дополнительной работы – художественным. Ребята пишут маслом, акварелью, есть картины из пластилина. И эта выставка – также один из подарков школе к 70-летию», – добавила Ларькина.

Гимназия №2 основана в 1948 году и является одной из старейших школ Балашихи. В 1996 году ей присвоен статус муниципальной гимназии. Весной 2006 года был открыт школьный музей, где представлены экспозиции, посвященные краеведению. Гимназия сотрудничает с двумя вузами: МГТУ имени Баумана и МИСиС.