РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В микрорайоне Климовск Подольска дольщики не могут вселиться в долгострой жилого комплекса «Эстет» из-за отсутствия отопления, власти пообещали решить проблему до 12 декабря, говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре администрации муниципалитета.

В ноябре 2018 года министерство строительного комплекса Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Серпуховская, дом №7. В связи со сдачей дома количество обманутых дольщиков горокруга уменьшилось на 580 человек. Однако они не смогли сразу получить ключи, в связи с тем, что котельная, обслуживающая дом, является собственностью застройщика ООО «Премьер-инвест», у которого есть долги за поставку газа.

«Планируемый срок подключения дома №7 на улице Серпуховская к теплоснабжению – до 12 декабря 2018 года. После чего будет возможной процедура передачи ключей от квартир соинвесторам», – говорится в сообщении.

Глава муниципалитета Николай Пестов взял под личный контроль проблему отсутствия теплоснабжения. В результате заключен договор между ООО «Премьер-инвест» и МУП «СЕЗ» на аренду модульной котельной, решен вопрос о выплате денежных средств за поставку газа, а также составлен договор на транспортировку газа между ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Мособлгаз».