РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В микрорайоне Кутузово подмосковного Подольска благоустроят лесной участок и установят на нем детские площадки, горки, пункты проката спортивного инвентаря, сообщается на сайте Подольского филиала ГКУ Московской области «Мособллес».

Во исполнение поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Парки Подмосковья» в Подольском филиале ГКУ МО «Мособллес» подобраны участки, призванные обеспечить жителей и гостей Подмосковья комфортными и безопасными зонами отдыха на территории лесного фонда. Одним из таких мест станет лесной участок площадью 0,5-1 гектар с поляной, расположенный в квартале 32-го Подольского участкового лесничества, примыкающий к микрорайону Кутузово.

«Подольским филиалом и администрацией горокруга Подольск прорабатываются вопросы привлечения индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса для благоустройства данной территории, возможности размещения объектов досуга, среди которых могут быть временные павильоны, пункты проката спортивного инвентаря, детские площадки, горки», – говорится в сообщении.