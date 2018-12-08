РИАМО - 8 дек. Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора проверили магазин и столовую, в которых отравились 11 строительных рабочих, в помещениях выявлено множество нарушений, принято решение об их временном закрытии, сообщается на сайте ведомства.

На западе столицы 7 декабря 11 строительных рабочих заболели острой кишечной инфекцией, девятерых из них госпитализировали. Состояние заболевших легкой и средней степени тяжести. Специалисты немедленно приступили к проведению эпидемиологического расследования. Установлено, что заболевшие работают в строительной фирме ООО «Эста Контракшен», проживают в хостеле ООО «Уют» на Кутузовском проезде. Питание рабочих организовано на строительной площадке.

«В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования на стройплощадке выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства при организации питания рабочих: не представлена документация на поступающую продукцию общественного питания; отсутствуют условия для соблюдения температурного режима при раздаче блюд, так как не оборудована линия раздачи готовых блюд», – говорится в сообщении.

Также список сотрудников и медицинская документация на них не представлены, не проводится ежедневный осмотр сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний перед допуском к работе, нет раковины для мытья рук, отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства.

«Учитывая, что нарушения, установленные в раздаточной и магазине, функционировавших на строительной площадке, представляют угрозу здоровью и жизни граждан, в качестве меры обеспечения и пресечения нарушений управлением составлен протокол о временном запрете деятельности», – добавляется в материале.

Также помещения пункта общественного питания и магазина на стройке по адресу: Багратионовский проезд, дом №5 опечатаны, и административные материалы будут направлены в суд на приостановление деятельности.

Кроме того, в пункте питания проведен отбор проб пищевой продукции, воды, смывов с предметов внешней среды на проведение лабораторных исследований. Проведен забор нативного материала для исследования у работников пункта питания и продавца магазина, у лиц, контактировавших с заболевшими.

В общежитии ООО «УЮТ» проведен медосмотр, больных не выявлено. Санитарно-техническое состояние общежития неудовлетворительное (отмечаются следы протечек на потолке, плесень в душевой, нарушена целостность потолочного покрытия), постельные принадлежности не подвергаются дезкамерной обработке. Не представлены данные, подтверждающие прохождение сотрудниками медосмотра и гигиенической аттестации.

В отношении ООО «УЮТ» даны предписания по устранению нарушений до 10 декабря. Заказана заключительная дезинфекция в общежитии на субботу.

Также в управление Роспотребнадзора по Московской области направлена информация о производителе и поставщике продукции общественного питания, осуществляющего деятельность на территории Московской области. Информация о случае групповой заболеваемости среди строительных рабочих направлена в Мосгорстройнадзор.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.