РИАМО - 8 дек. Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержаны в Москве за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

«В Москве за получение взятки в несколько миллионов рублей задержаны начальник одного из отделов столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД России», - сказал источник в правоохранительных органах.

Он не уточнил, за что высокопоставленные сотрудники МВД требовали взятку.

В настоящее время агентство не располагает официальным комментарием МВД РФ.