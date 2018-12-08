РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В поселке Львовский подмосковного Подольска во время пожара в частном доме пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 7 декабря в 19:51 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, поселок Львовский, улица Пушкина, дом №16. В 21:01 – ликвидация пожара. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

В тушении пожара в доме принимали участие 12 человек и четыре единицы техники.