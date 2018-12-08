РИАМО - 8 дек. На баланс Серпуховского района Подмосковья с начала 2018 года перешли 169 километров автомобильных дорог, ранее за них были ответственны поселения, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В 2016 году полномочия по дорожной деятельности были переданы от поселений Серпуховского района в компетенцию администрации муниципалитета.

«До тех пор поселения не проводили работу по инвентаризации и кадастрированию автодорог и земельных участков под ними. А это значит, что район не имел права выделять бюджетные средства в ремонт этих участков дорог, уборку снега и обработку песко-соляной смесью, что по понятным причинам создавало неудобства для жителей», - говорится в сообщении.

По распоряжению главы Серпуховского района Игоря Ермакова в реестр муниципальной собственности на территории района были приняты 150 километров автомобильных дорог. В декабре к этим объемам добавили еще семь километров.

С начала года на баланс Серпуховского района было принято 169 километров автомобильных дорог. Это позволит муниципалитету включать дороги в план ремонта и обслуживать их, а жителям - голосовать за ремонт дорог на портале «Добродел».