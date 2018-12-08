РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 дек. В подмосковном Дзержинском прошел VI конкурс «Мисс Зимняя краса», титул завоевала Арина Савина, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

По итогам кастингов в конкурсе участвовали 10 девушек: Арина Савина (лицей №3), Анастасия Дербенко (педагогический колледж №18 Митино), Татьяна Фонина, (колледж «Угреша»), Елизавета Левина (КМПО при РАНХиГС), Полина Селезнева (МСЭИ), Полина Сорочкина (лицей №6 «Парус»), Мария Храмова (гимназия №5), Екатерина Куликова (лицей №3), Виктория Кечкина (гимназия №4), Татьяна Бискуп (школа №2129).

«Титул «Мисс Зимняя краса–2018» получает Арина Савина. Первая вице-мисс – Елизавета Левина, вторая – Полина Сорочкина», – сказала ведущая конкурса.

Девушки участвовали в пяти конкурсах: «Визитка», кулинарный, творческий, дефиле в вечерних платьях и интеллектуальный.