РИАМО - 8 дек. Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев в ходе еженедельного объезда учреждений социальной сферы проверил, как проходит второй этап ремонта Дворца культуры «Тепловозостроитель», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В учреждении культуры занимается более тысячи детей. В новогодние праздники Дворец станет центральной площадкой, где пройдут елки главы.

«Благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета, во Дворце культуры «Тепловозостроитель» установили самое современное мультимедийное и световое оборудование. Новая техника позволит улучшить качество постановок и сделать представления более зрелищными и интересными. Современный экран, расположенный в холле учреждения, даст посетителям возможность наблюдать за происходящим на сцене», - сказал Лебедев.

Он добавил, что это особенно порадует родителей, которые смогут увидеть своих детей на экране во время новогодних представлений.