РИАМО - 8 дек. В бытовках на Главной аллее в столице загорелись личные вещи и обшивка, пожар оперативно потушили, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

«Ликвидировано загорание по адресу: Главная аллея, дом 4. Происходило загорание личных вещей и обшивки бытовок на площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 03:34 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

Согласно открытым данным, бытовки по вышеуказанному адресу располагаются на территории Измайловского парка.