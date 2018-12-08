РИАМО - 8 дек. На подъезде к аэропорту «Домодедово» столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и трактор, в дорожной аварии пострадали пять человек, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 08:10 на подъезде к аэропорту «Домодедово» произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Nexia и трактора. В результате аварии пострадали пять человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства и причины произошедшей аварии устанавливаются.