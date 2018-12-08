РИАМО - 8 дек. В Московской области за январь-октябрь 2018 года ввели в эксплуатацию более 92 тысяч квартир общей площадью около 6,8 миллиона квадратных метров, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

«В январе-октябре 2018 года на территории области за счет всех источников финансирования введены 92242 новые квартиры общей площадью 6796,1 тысячи квадратных метров, что на 8% больше, чем в январе-октябре 2017 года. В сельской местности введено 2374,3 тысячи квадратных метров жилья, что составило 34,9% от общего ввода», – говорится в сообщении.

За январь-октябрь 2018 года населением за счет собственных и заемных средств введено в действие 3,18 миллиона квадратных метров жилья. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составила 46,8%.

Из числа введенных в действие за январь-октябрь 2018 года зданий 98,1% составляют здания жилого назначения. При этом введено в строй 375 зданий нежилого назначения, из них 66 промышленных, 13 сельскохозяйственных, 111 коммерческих, 23 административных, 28 учебных, 47 здравоохранения и 87 прочих.

В октябре 2018 года в Подмосковье ввели в строй 488,5 тысяч квадратных метров жилья, что на 48,5% ниже показателя октября 2017 года и на 46,3% - показателя сентября 2018 года.

Объем работ и услуг в строительстве в январе-октябре 2018 года составил 290,4 миллиарда рублей, что на 5,9% выше уровня января-октября 2017 года. Общий объем строительных работ в октябре составил 36,3 миллиарда рублей, при этом в годовом выражении показатель снизился на 5,8%, а в месячном – на 2,1%.