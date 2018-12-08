РИАМО - 8 дек. На Тюменском проезде в столице автомобиль Mitsubishi наехал на препятствие, в результате аварии один человек погиб, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Тюменский проезд, дом 5. Mitsubishi совершил наезд на препятствие. В результате ДТП один человек погиб, трое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.