РИАМО – 8 дек. В доме на улице Дорожная в столице произошел семейный конфликт, стрельбы в квартире не было, сообщил в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Некоторые СМИ сообщали, что в квартире по адресу: улица Дорожная, дом 28, произошла стрельба.

«Было сообщение о семейном конфликте в квартире на улице Дорожная, дом 28. Никакой стрельбы в квартире не было», - сказал собеседник агентства.

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