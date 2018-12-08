РИАМО - 8 дек. Цены на красную икру в России в декабре снизились вдвое благодаря рекордному улову лососевых, сообщает РИА Новости.

«Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч тонн… Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам», - сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В стране в этом году объем добычи рыбы составил более 677 тысяч тонн, что практически в два раза превышает улов 2017 года.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что объем вылова рыбы в стране в 2018 году может превысить 5 миллионов тонн.

Также управление Роспотребнадзора по Рязанской области выявило в обороте фальсифицированную лососевую зернистую баночную икру производства ООО «Жемчужина Камчатки» по адресу: Камчатский край, Соболевский район, река Коль, улица Степная, дом 5, и ООО «Сахал» по адресу: Сахалинская область, город Корсаков, улица Горная, дом 13.

По информации управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, указанные изготовители производственную деятельность не осуществляют, а продукция маркируется с использованием несуществующих адресов.