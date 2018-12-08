РИАМО - 8 дек. Группа «Магелланово облако» будет представлять Московскую область в четвертом сезоне всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», говорится в сообщении пресс-службы телеканала «Звезда».

«Новая Звезда» - масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех федеральных округов Российской Федерации. На площадке конкурса соберутся самые талантливые и яркие исполнители со всех регионов», - отмечается в материале.

Эфиры первого тура конкурса покажут на телеканале «Звезда» с 23 по 30 декабря. Эфирные показы полуфиналов и финала конкурса запланированы со 2 по 4 января. В этот период пройдет масштабное голосование среди телезрителей.

В конкурсе «Новая Звезда» побеждают два участника: 4 января пройдет награждение лучшего исполнителя по мнению жюри и экспертов, а 7 января - лучшего исполнителя по мнению телезрителей.

Главная цель проекта «Новая Звезда» - найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей России и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.

До трансляции концертов «Новая звезда» телеканал запустил конкурс «Новая Звезда. Твой шанс!» с призовым фондом 100 тысяч рублей. Побороться за приз могут все желающие, кому уже исполнилось 16 лет. Для участия необходимо до 22 декабря 2018 года подписаться на официальную страницу вокального конкурса @new_star_tv в Instagram. Затем следует найти конкурсный пост, опубликованный 3 декабря, и оставить под ним комментарий «Участвую!».

Претенденты на победу должны записать собственное исполнение одной из трех песен, опубликованных под постом, используя фонограмму и текст песни. Затем надо разместить запись в своем аккаунте в Instagram с комментарием: «Я – Новая Звезда» с хештегами: #НОВАЯЗВЕЗДА2019, #NEWSTARTV, #СМОТРИ23ДЕКАБРЯ, #СПОЙНАСТО, а также с хештегом названия выбранной песни: #ЕслиБыЯбылаТобой, #КемТыСоздана, #ЗдесьИсейчас.

Победитель конкурса будет объявлен 23 декабря 2018 года в специальном выпуске новостей в эфире телеканала «Звезда» в 18:00.