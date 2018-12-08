РИАМО - 8 дек. В городском поселении Апрелевка городского округа Наро-Фоминск произошел пожар в металлической бытовке на площади 12 квадратных метров, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 02:54 в субботу от очевидца диспетчеру ЦППС Наро-Фоминского ПСГ поступило сообщение о пожаре в металлической бытовке размером 3 на 4 метра по адресу: городской округ Наро-Фоминск, городское поселение Апрелевка, улица Щорса, дом 29.

«По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение бытовки по всей площади (12 квадратных метров). Есть пострадавшие. В 03:06 – локализация пожара на площади 12 квадратных метров. В 03:08 – ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

В 03:50 пожар был ликвидирован. Всего при тушении металлической бытовки было задействовано 18 человек и шесть единиц техники.