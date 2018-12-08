РИАМО – 8 дек. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами выпадет небольшой снег, температура воздуха днем опустится до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и область окажутся в передней части обширного североатлантического циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами покружит слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 6 – минус 4, по области - минус 9 – минус 4 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и приблизится к норме, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 75%.

В целом погодные условия в столице и ее окрестностях вполне по сезону и не должны вызвать негативных реакций. Однако, для метеозависимых людей, даже незначительные колебания метеопараметров являются нагрузочными и могут усилить метеопатические реакции.

«У тех, кто страдает сосудистыми нарушениями, мигренью, при таких условиях погоды может отмечаться ухудшение самочувствия, появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей. Возможно обострение различных хронических недугов. Усилить негативное воздействие погодных факторов может и неустойчивый геомагнитный фон, прогнозируемый в этот день», - добавляют синоптики.

Они подчеркивают, что всем метеочувствительным людям специалисты рекомендуют своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства, чтобы снизить острые симптомы ухудшения состояния.