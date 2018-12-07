РИАМО - 7 дек. Представители Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» пригласили делегатов XVIII Съезда партии в подмосковную Истру, где для них организовали экскурсию по музейно-выставочному комплексу «Новый Иерусалим» и Воскресенскому Ново-Иерусалимскому ставропигиальному мужскому монастырю.

В ходе визита делегаты посетили с экскурсией постоянную экспозиции «Новый Иерусалим - памятник истории и культуры XVII-XX веков», а также приняли участие в презентации выставки Фаберже, которая будет открыта для всех желающих с 15 декабря.

«Так как съезд проходит на территории Московской области, для нас большая честь пригласить его участников к нам в гости. Сегодня в области реализовывается программа «Зима в Подмосковье», которая нацелена на привлечение наших жителей и жителей других регионов больше путешествовать по Московскому региону. У нас много удивительных мест. Очень приятно, что одно из таких мы сегодня смогли показать нашим коллегам», - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Я думаю, что это (монастырь - ред.) одна из жемчужин культуры России в целом и культуры мира, без преувеличения скажу, потому что здесь огромная работа была проделана - восстановлен полный комплекс, построен культурный центр, поэтому сюда можно приехать людям любых возрастов, семьями», - сказала журналистам секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Лидия Антонова.

Она добавила, что в музее представлено большое количество различных выставок.

Также Антонова отметила, что представители делегаций из разных регионов проявили большой интерес к экскурсии.

Как отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Истра Андрей Вихарев, в этом году в округе подготовили большую новогоднюю программу.

«Также акцент большой мы делаем на саму Истру - в этом году мы ставим большую ярмарку на площади и делаем большие деревянные горки для катания», - добавил Вихарев.

Представитель Курского отделения партии Юрий Писклов поблагодарил за организацию проведенного мероприятия и отметил преображения в Подмосковье.

«В Подмосковье был, но здесь впервые. Впечатления просто фантастика - пройти по храмам, по нашему русскому Иордану, посмотреть на это, как это все создано - это просто здорово. Я хочу сказать, что власть, которая руководит всеми этими процессами, делает самое важное - сохраняет для России православие и показывает ту историю, которая здесь есть», - рассказал секретарь Кировского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Быков.

Мужской Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь был основан на территории села Воскресенское патриархом Никоном в 1656 году. Обитель должна была стать «Новым Иерусалимом» - всемирным центром всего православия, создающим образ Святой Земли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье», призванную познакомить туристов с уникальными местами региона.

«Очень надеюсь, что она (программа – ред.) понравится и жителям, и гостям, которые приедут со всей страны», - отметил Воробьев, представляя проект.