РИАМО - 7 дек. С начала года в рамках программы капремонта многоквартирных домов провели замену внутридомовых инженерных систем электроснабжения в 231 жилом доме на северо-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Фонда капитального ремонта.

«Ремонт системы электроснабжения выполняется в рамках обязательного перечня работ по капитальному ремонту. При проведении работ осуществляется полная замена всей инженерной системы дома в местах общего пользования, а именно: прокладка кабель-каналов, лотков и затягивание в них силовых кабелей с разводкой по межэтажным щиткам; монтаж светильников и выключателей в технических помещениях, местах общего пользования, и устройств энергосбережения (фотореле); замена поэтажных щитков и вводно-распределительных устройств (ВРУ)», - говорится в сообщении.

Также в рамках ремонта внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в жилых домах на вводах в квартиры устанавливаются УЗО (устройство защитного отключения).

«Установка УЗО защищает жителей от поражения электричеством в случаях, когда произошло нарушение изоляции, при случайных прикосновениях к токопроводящим неизолированным частям различного вида электрического оборудования, а также повышает безопасность эксплуатации электроустановок», - уточняется в материале.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Москвы реализуется с июля 2015 года. Сегодня собираемость взносов на капитальный ремонт в столице превышает 92%.

Программа включает 27749 домов площадью 244,5 миллиона квадратных метров, запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов.