РИАМО - 7 дек. Вестибюли станции «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена будут попеременно закрываться в 22:00 10 и 11 декабря из-за ремонта пассажирской зоны, сообщается на сайте столичной подземки.

«С 22:00 понедельника, 10 декабря, и до открытия метрополитена во вторник, 11 декабря, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции «Нахимовский проспект» (выход к Нахимовскому проспекту). Южный вестибюль будет открыт для пассажиров до 01:00», - сообщается на сайте.

С 22:00 11 декабря и до открытия метрополитена 12 декабря для ремонта будет закрыт южный вестибюль станции (выход к улице Азовская). Для входа в метро и выхода в город в вечернее время пассажиры смогут пользоваться северным вестибюлем станции.

Пассажирам подземки принесли извинения из-за неудобства.

Ранее пассажиров предупредили о раннем закрытии вестибюлей станции «Тушинская». С 8 до 10 декабря они будут поочередно закрываться в 23:00 для ремонта пассажирской зоны. Также северный вестибюль станции московского метро «Чертановская» будет закрываться в 22:00 11 и 12 декабря.