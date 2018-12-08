РИАМО - 8 дек. На нескольких улицах на севере Москвы в субботу перекроют движение транспорта в связи с проведением футбольного матча ЦСКА – «Енисей» на стадионе «ВЭБ Арена», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена». Участок 1: проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Участок 2: 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы», – говорится в сообщении.

Движение транспорта на данных участках полностью перекроют с 13:00 до 18:00.

На стадионе «ВЭБ Арена» 8 декабря пройдет матч 17-го тура чемпионата России, встретятся команды ЦСКА (Москва) и «Енисей» (Красноярск).