РИАМО - 7 дек. В администрации подмосковных Мытищ прошло совещание рабочей группы по общественному контролю за ходом экореабилитации реки Яузы, на котором было принято решение переселить живущих здесь бобров в Воронежский заповедник, сообщается на сайте администрации городского округа.

Группу для совместного поиска решений возникающих вопросов организовали после встречи с жителями в школе №25. Жители были обеспокоены тем, что бобры, которые построили свои хатки на Яузе, могут пострадать в ходе работ по очистке реки. Возглавил рабочую группу депутат, член комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Александр Орлов.

«На совещание, которое провела заместитель главы администрации Мытищ Светлана Лысенко, был приглашен заведующий кафедрой лесоводства экологии защиты леса Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана Владимир Липаткин. В ходе обсуждения члены группы подтвердили, что единственно верным способом спасения бобров будет их переселение в Воронежский заповедник, где уже согласились принять животных на передержку», - говорится в сообщении.

Как отметил Липаткин, после передержки бобров необходимо будет отпустить на природу.

«Условия города совсем для них не благоприятны», – подчеркнул Липаткин.

С представителями Воронежского заповедника уже провели переговоры и получили согласие. Предстоит определить, кто будет вести отлов бобров и транспортировку и стоит ли животных возвращать весной обратно.

Лысенко, со своей стороны, попросила подключить все силы, чтобы найти людей, которые смогут выловить бобров, не причиняя им вреда, и помочь в их транспортировке.

Сотрудник образовательного учреждения «Воробьевы горы» из Москвы Елена Киричок добавила, что встреча прошла продуктивно.

«Мы узнали очень много нового. Узнали, какие документы необходимы для перевозки бобров, многие специалисты подтвердили наши предположения, что бобров необходимо вывозить. Сейчас осталось собрать документы, которые позволят нам перевезти животных. Проблема, в основном, заключается в людях, которые могли бы это сделать. Таких специалистов найти очень трудно. Помогают министерство экологии Московской области, подключились депутаты и даже частные лица», - сказала она.

Очередная встреча рабочей группы пройдет 13 декабря.