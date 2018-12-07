РИАМО - 7 дек. После завершения ремонта путей в центре и на юге столицы восстанавливают движение трамвайных маршрутов с 8 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 8 декабря восстановится движение трамваев №№26 и 38. Это связано с завершением ремонта трамвайных путей в 1-м и 4-м Рощинских проездах. Трамваи №6 будут курсировать по постоянному маршруту — от станции метро «Университет» до станции метро «Октябрьская»», – говорится в сообщении.

Трамваи №38 поедут по новому маршруту. Транспорт проследует от Черемушек до станции метро «Пролетарская», затем через площадь Абельмановская Застава, мимо станций метро «Площадь Ильича», «Авиамоторная» и «Шоссе Энтузиастов» до 3-й Владимирской улицы.

Временные автобусы №О26 ходить перестанут.

Кроме того, 9 декабря будет завершен ремонт трамвайных путей на Большой Калитниковской улице и восстановлено движение трамваев №№35, 40 и 45.

«Трамваи №35 будут следовать по маршруту «Новоконная площадь» — «Нагатино», №40 — «Станция МЦК Угрешская» — «Октябрьское трамвайное депо», а №45 — «Новоконная площадь» — «Сокольническая Застава»», - добавляется в материале.

Маршрут изменится и у трамваев №46. Они поедут от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до площади Абельмановская Застава, а затем по Большой Калитниковской улице до Новоконной площади (вместо станции метро «Пролетарская»).

А также временный маршрут автобуса №О35 прекращает свою работу.