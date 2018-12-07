РИАМО - 7 дек. Топ самых популярных станций велопроката в Москве возглавляет станция на улице Крымский Вал возле входа в парк Горького, сообщается на Едином транспортном портале столицы.

В Москве составили топ-5 самых популярных станций велопроката.

«Больше всего велосипедов (свыше 60 тысяч) взяли на станции по адресу: улица Крымский Вал, дом №9, строение 1 (напротив входа в парк Горького), на втором месте – станция на Продольном проезде, у главного входа ВДНХ (более 48 тысяч). Третьей стала станция в Климентовском переулке, дом №23, строение 1, у станции метро «Третьяковская» (около 35 тысяч)», - говорится в сообщении.

Также в пятерку самых популярных вошли станции на площади Европы, у пешеходного моста (более 34,6 тысячи) и у метро «Спортивная» (более 34,1 тысячи).

Кроме того, за 2018 год составлен рейтинг самых популярных маршрутов. Его возглавляет Продольный проезд у главного входа ВДНХ, велосипеды брали и возвращали обратно на станцию более 24,4 тысячи раз. На втором месте – станция напротив входа в парк Горького (свыше 17,8 тысячи поездок). Третьей стала станция по адресу: Сокольническая площадь, дом №7 (почти 11,5 тысячи).

Всего в 2018 году горожане воспользовались велопрокатом 4,249 миллиона раз – это практически в два раза больше, чем в 2017 году (2,4 миллиона). Система городского велопроката насчитывает сегодня 430 станций и 4,12 тысячи велосипедов.