РИАМО - 7 дек. Северный вестибюль станции московского метро «Чертановская» будет закрываться в 22:00 11 и 12 декабря, ограничения необходимы для проведения ремонта в пассажирской зоне, сообщается на сайте столичной подземки.

«Режим работы северного вестибюля станции «Чертановская» (выход к Балаклавскому проспекту) Серпуховско-Тимирязевской линии будет изменен 11 и 12 декабря. В эти дни он будет закрываться для проведения ремонта в пассажирской зоне в 22:00 до открытия станции на следующий день в 05:30 утра. В вечернее время пассажиры смогут пользоваться противоположным, южным, вестибюлем станции», - сообщается на сайте.

Пассажирам подземки принесли извинения из-за неудобства.

Ранее пассажиров предупредили о раннем закрытии вестибюлей станции «Тушинская». С 8 до 10 декабря они будут поочередно закрываться в 23:00 для ремонта пассажирской зоны.