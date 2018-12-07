РИАМО - 7 дек. В связи с ремонтом пассажирской зоны вестибюли станции московского метро «Кузьминки» будут поочередно закрываться 9 и 10 декабря, режим их работы будет изменен, сообщается на сайте столичной подземки.

«С 23:00 воскресенья, 9 декабря, и до открытия метрополитена в понедельник, 10 декабря, для пассажиров будет закрыт западный вестибюль станции «Кузьминки» (выход к улице Жигулевской). Восточный вестибюль будет открыт для пассажиров до 01:00», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 23:00 понедельника, 10 декабря, и до открытия метрополитена во вторник, 11 декабря, для ремонта будет закрыт восточный вестибюль станции (выход к улице Зеленодольской).

Для входа в метро и выхода в город в вечернее время пассажиры смогут пользоваться западным вестибюлем станции.

«Приносим извинения за временные неудобства. Узнать о других ограничениях на станциях, связанных с ремонтом, можно на официальном сайте метрополитена в разделе «График ремонтов»», - заключается в сообщении.