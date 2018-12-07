РИАМО - 7 дек. В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе Подмосковья в 2019 году откроется завод Mercedes, в связи с этим продлили действие льготной ставки налога на землю для промышленных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Депутаты Пешковского поселения Солнечногорского района, на территории которого расположен индустриальный парк «Есипово», продлили действие льготной ставки налога на землю для промышленных территорий.

«В следующем (2019-м – ред.) году в «Есипове» откроется завод Mercedes. Еще три производственных предприятия уже приступили к проектированию своих объектов на площадке парка. В результате уже в самом скором времени «Есипово» станет одной из основных точек промышленного роста Подмосковья. Управляет индустриальным парком Корпорация развития Московской области, учрежденная региональным правительством», – отмечается в сообщении.

Исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития Московской области (КРМО) Антон Афанасьев напомнил, что первоочередной задачей областного правительства является повышение уровня жизни населения региона.

«В этих целях в области активно развивается индустриальная инфраструктура, которая позволяет привлекать инвесторов и создавать в муниципалитетах современные технологичные высокооплачиваемые рабочие места. Именно эти задачи мы и выполняем, реализуя проект индустриального парка «Есипово», – подчеркнул Афанасьев.

Он добавил, что в данный момент Корпорация работает над тем, чтобы в установленные сроки и в полном объеме обеспечить всех резидентов площадки современной, надежной инфраструктурой.

«В нашей работе чрезвычайно важно максимально эффективно использовать выделенные правительством Московской области средства на создание необходимых условий для резидентов. По этому вопросу мы нашли полное взаимопонимание с руководством поселения Пешковское, на территории которого расположена площадка индустриального парка «Есипово»» – заявил Афанасьев.

Глава Корпорации уточнил, что депутаты на три года продлили действие льготной ставки налога на землю для участков промышленного назначения.

«Это позволит создать условия для развития в муниципалитете эффективного промышленного кластера, который уже через два-три года компенсирует все потери бюджета и обеспечит условия для роста благополучия жителей Пешковского поселения», – отметил Афанасьев.

В свою очередь, министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов заявил, что в соответствии с принятым постановлением до конца 2021 года ставка земельного налога для участков, находящихся в собственности хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в муниципальной или государственной собственности, составит 0,1%.

«Мы рады, что муниципалитет пошел навстречу бизнесу, это позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в районе, что значительно повысит инвестиционную привлекательность Подмосковья на международной арене», – резюмировал Хромов.