РИАМО - 8 дек. Для пассажиров в эти выходные закрыта станция «Ховрино» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, это необходимо для подключения строящейся станции «Беломорская» к сети метро, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что станцию «Беломорская» планируют открыть для пассажиров до конца этого года.

«Во время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции «Речной вокзал» и «Ховрино». В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 10 декабря, в 05:30 утра. Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни», - говорится в сообщении.

Более 140 тысяч жителей районов Левобережный и Ховрино ожидают открытие новой станции. Благодаря открытию «Беломорской» нагрузка на «Речной вокзал» уменьшится, по прогнозам, на четверть. В часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7,5–10 тысяч человек.

На станциях «Ховрино» и «Речной вокзал» будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Станция метро «Беломорская» располагается в северной части Москвы вдоль одноименной улицы у ее пересечения со Смольной улицей.

В 2011 году правительство Москвы приняло решение о продлении Замоскворецкой линии метро от станции «Речной вокзал» до станции «Ховрино». Работы по строительству участка длиной 2,9 километра начались в августе 2013 года. Изначально на участке предполагалась станция «Беломорская», но в феврале 2014 года ее сооружение было приостановлено из-за высокой стоимости и сложности работ. Кроме того, против станции высказалась часть местных жителей.

Однако, как показали многочисленные встречи с людьми, гораздо больше местных жителей выступали за «Беломорскую». В этой связи мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства станции и ее открытии в максимально короткий срок. Работы возобновились в сентябре 2016 года.