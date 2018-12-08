РИАМО - 8 дек. Почти 100 проектов претендуют на получение экологических премий правительства Москвы в 2018 году, специальное жюри определит лауреатов премии в области охраны окружающей среды и премии за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города, сообщил РИАМО в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Награждение победителей пройдет 11 декабря», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что всего на соискание премий было подано 97 заявок. Среди претендентов - крупные предприятия, вузы, ведущие СМИ.

«Наибольшее количество поданных заявок - это проекты в области экологического образования и просвещения. Значительное количество работ также посвящены теме благоустройства территорий. На третьем месте - проекты, связанные с зелеными технологиями, а также посвященные теме раздельного сбора отходов», - пояснил заместитель мэра.

Конкурс на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды проводится с 2008 года, на соискание премий за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы - с 2010 года.

Лауреаты премии в области охраны окружающей среды получат 200 тысяч и 100 тысяч рублей за первое и второе места соответственно, нагрудный знак, удостоверение лауреата и специальный приз в виде статуэтки.

Премия за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий Москвы предусматривает три премии по 100 тысяч рублей для проектных организаций и три премии по 70 тысяч рублей - для студентов, аспирантов и преподавательского состава профильных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.